Paraları içkiye yatıran İP’li Başkan Tire’yi susuz bıraktı

Yüzbinlerce liralık içki aldığını deşifre ettiğimiz Tire Belediyesi, tam bir aydır vatandaşın evine su vermiyor. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan bitmek bilmek istemeyen su kesintisi, vatandaşın sabrını taşırdı.

İP, isyan ettirdi

CHP’nin sefalete teslim ettiği İzmir’den yine isyan sesleri yükseliyor. Tire ilçesine bağlı Akyurt Mahallesi’nde yaşayanlar, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı çekiyor. Su kesintilerinin kendilerini mağdur ettiğini Mahalle Muhtarı Zihni Çetin, vatandaşların bidonlarla su taşıdığını söyledi. Çetin, “Köyümüzde yaklaşık bir aydır su sorunu yaşanıyor. Bu sorun yaklaşık 1 haftadır gittikçe arttı. Bazı sokaklarda bulunan evlerimizden su hiç akmıyor. Bazı evlerde ise çok az seviyede akıyor. Şu anda köylülerimiz incir hasadı için yaylalara göç etti, nüfus neredeyse yarı yarıya düştü, hasadı bitiren vatandaşımız köye döndüğünde su tamamen bitecek ve kimsenin evinden su akmayacak. Hayvancılık yapan evlerimiz var, herkes zaten tarımla uğraşıyor” diye tepki gösterdi.