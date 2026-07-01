Paraguay maçında yıkıldılar! Alman teknik direktörün istifa etmeme sebebi ortaya çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarla elenen Almanya’da teknik direktör Nagelsmann’ın görevine son verildiği iddia edildi. Julian Nagelsmann’ın istifa etmeme sebebi ise ortaya çıktı…
2026 Dünya Kupası’na son 32 turunda veda eden Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi. Alman Bild’te yer alan habere göre, Paraguay karşısındaki penaltı yenilgisinin ardından yoğun baskı altında kalan Nagelsmann istifa etmeyince Almanya Futbol Federasyonu genç teknik adamın görevine son verildiği ileri sürüldü.
Tazminat detayı dikkat çekti
Almanya’nın turnuvadan erken elenmesi ülkede büyük hayal kırıklığına yol açtı. Paraguay karşısında alınan sonuç sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Nagelsmann’ın, istifa etmesi halinde tazminat hakkını kaybetmemek için görevi bırakmadığı iddia edildi.
Federasyonun ayrılık kararını bu nedenle kendisinin aldığı, Nagelsmann’ın ise sözleşmesinden doğan ödeme hakkını koruduğu öne sürüldü.
Klopp iddiası gündemde
Almanya’da teknik direktörlük koltuğu için yeni dönem arayışı başladı. Nagelsmann’ın ayrılığı sonrası Jürgen Klopp’un adı öne çıkarken, federasyonun kısa süre içinde yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.