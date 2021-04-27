Paradan para kazanan iş adamı hayat pahalılığından yakındı

Hayat palalılığından yakınan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, işçilerin maaşlarına zam yapmaktan hiç bahsetmedi.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "İşsizlik ve hayat pahalılığı, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eder durumdadır. Bu alanlarda çok ciddi adımlara ve ilerlemeye ihtiyacımız var.” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 23. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Kaslowski, “İçeride halen tartışmakta olduğumuz enflasyon-faiz-döviz sarmalından bir an evvel çıkıp, global gidişatı doğru okuyup yakalamamız gerekmekte. Aksi takdirde küresel ekonomideki yerimizi korumamız mümkün olmayacaktır.” dedi.

İstihdam ve işsizlik sorunları daha da derinleşecektir

Üstü kapalı olarak Merkez Bankası hakkında açıklamalarda bulunan Kaslowski, "Masada çözmemiz gereken bir enflasyon problemimiz var. Bu temel sorunu çözmek için para politikasının öngörülebilir olması, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve Merkez Bankamızın enflasyon hedeflemesi konusunda her türlü aracı bağımsız bir şekilde kullanmasını bekliyoruz. Enflasyon ile mücadelede başarılı olmaz isek diğer makroekonomik sorunlarımızı da çözemeyiz. Bunu açık bir şekilde kabul edip bu yönde hareket etmek şart. Aksi durumda, orta-uzun dönemde büyümenin finansmanı için gerekli olan dış kaynak ihtiyacına ulaşmak mümkün olmayacak ve istihdam ve işsizlik sorunları daha da derinleşecektir.” dedi.