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Gündem Para kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Önce çanta sonra valizle taşımışlar
Gündem

Para kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Önce çanta sonra valizle taşımışlar

Yeniakit Publisher
2024-03-20 20:26:00 -
Para kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Önce çanta sonra valizle taşımışlar

CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı. Balya balya paralardan sonra kimliği bilinmeyen yeni isimlerin, valizle para getirdiği belirlendi.

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde patlayan kirli para skandalına ilişkin her geçen an yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı!

Önce çanta sonra valizle taşımışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı.

Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlara ait kareler servis edildi.

Parayı getiren isim Şişli Belediye Başkan Yardımcısı!

Para sayma görüntülerinde yer alan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu tespit edilmişti.
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