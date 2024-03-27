Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın satın alındığı ana ilişkin olduğu iddia edilen para sayma görüntülerine başlatılan soruşturma genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

Tebligatın ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Avukatıyla birlikte ifade veren Kılıç, görüntülerin çekildiği 2019 tarihinden itibaren Maltepe Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

“200 BİN LİRA BAĞIŞ TOPLADIM”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı, “Bir Tuğla da Sen Koy” bağış kampanyasında toplanan paralarla il binası alınmasının planlandığını anlatan Kılıç, “Bu kapsamda kendim de 50 bin lira bağış yaptım. Yine samimi olduğum arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmalarını rica ettim. Toplamda 200 bin lira bağış topladım” dedi.

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Bağış parasını CHP il teşkilatına Melih Morsünbül’ün teslim ettiğini anlatan Ali Kılıç, “Ben arkadaşlarımla yemekteydim. O yüzden çantayı Melih adrese götürdü. Melih’in kameralara yansıyan görüntülerde kendisinde bulunan para benim ve 3 arkadaşımın bağış kampanyası kapsamında topladığı paralardır” dedi

“SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINDADIR”

Kılıç, “Sizden bağış yapmanızı ve bağış toplamanızı isteyen kişi kim?” sorusuna da, “O tarihte bizzat bağış yapmamı isteyen kimse yoktur. Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olmaları isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aittir” dedi. Kılıç ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.