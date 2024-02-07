  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle şeytanlığa az rastlanır! Mansur’dan AK Partili Altınok’a engelleme

Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi! “PARDON…”

Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı

'Türkiye HAARP ile vuruluyor' diyen Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Bu silahtan 4 ülkede var, aman dikkat

Gazze'de 45 günlük 3 aşamalı ateşkes planı! Hamas kabul etti, İsrail'den ilk açıklama

Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

CHP'ye Kandil kıyağı! Kirli pazarlık sonuç verdi!

Altın, dolar, euro derken her tahmini çıkan ekonomist Hatice Kolçak çıldırdı: 9 bin olacak

Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!

Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi
Yerel Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu!
Yerel

Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 15:42:00 - 2024-02-07 16:10:07
Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu!

Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre alışverişten dönen Ali M., yolunu kesip para isteğini reddettiği Ersin İ. tarafından ayağından vuruldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi...

Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre alışverişten dönen Ali M., yolunu kesip para isteğini reddettiği Ersin İ. tarafından ayağından vuruldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi...

Düzce'de Aydınpınar Caddesi üzerinde alışverişten dönen Ali M.’nin önüne çıkan Ersin İ. para istedi. Ret cevabı alan Ersin İ. belinden tabancayı çıkartarak Ali M.’yi ayağından vurdu. Yaralanan Ali M. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin İ.’nin ayağından vurarak yaraladığı Ali M.’yi tanımadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23