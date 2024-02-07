Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu!

Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre alışverişten dönen Ali M., yolunu kesip para isteğini reddettiği Ersin İ. tarafından ayağından vuruldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi...

Düzce'de Aydınpınar Caddesi üzerinde alışverişten dönen Ali M.’nin önüne çıkan Ersin İ. para istedi. Ret cevabı alan Ersin İ. belinden tabancayı çıkartarak Ali M.’yi ayağından vurdu. Yaralanan Ali M. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin İ.’nin ayağından vurarak yaraladığı Ali M.’yi tanımadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.