Papua Yeni Gine'de kanlı çatışma... Kabileler birbirine girdi: 53 ölü

Papua Yeni Gine'nin Enga bölgesinde, son dönemde artış gösteren kabile çatışmalarında yaşanan kanlı olayda 53 kişi hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, bölgede iki kabilenin birbirine pusuya düşürerek çatışmaya girmesi sonucu meydana gelen trajedinin, ülkenin yakın döneminin en büyük katliamı olduğunu bildirdi.

Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili George Kakas, olaya müdahale eden polis memurlarının şok yaşadığını ifade ederek, durumun ciddiyetini vurguladı. Cesetlerin polis kamyonetlerine yüklenerek taşınmasının ardından, bölge valisi Peter Ipatas, kabile çatışmalarının artmasıyla ilgili güvenlik güçlerini önceden uyardıklarını belirtti.

Ipatas, son dönemde 17 kabilenin silahlı çatışmalara dahil olduğunu ve çatışan tarafların durumuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını açıkladı. Vali, bu çatışmanın muhtemelen bölgede yaşanan en büyük kabile kavgası olduğunu dile getirerek, polis ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların 2022 seçimlerinden sonra başladığı ve son dönemde karşılıklı pusu ve köylere yönelik silahlı saldırılarla yoğunlaştığı kaydedildi.

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