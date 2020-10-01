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Spor Papiss Cisse kimdir kaç yaşındadır?
Spor

Papiss Cisse kimdir kaç yaşındadır?

Fenerbahçe, santrfor Papiss Cisse’yi transfer ettiğini açıklamasından sonra Papiss Cisse kimdir, Papiss Cisse nerelidir? Papiss Cisse kaç yaşındadır? Papiss Cisse hangi takımlarda oynadı soruları sorulmaya başlandı. İşte Papiss Cisse hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:50:00 - 2020-10-01 15:51:26
Papiss Cisse kimdir kaç yaşındadır?

Papiss Demba Cissé ya da kısaca Cisse 3 Haziran 1985 tarihinde Senegal Dakar’da doğdu. 2010-11 sezonunda 22 gol atarak bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olmuş ve EFFIFU ödülünü kazanmıştır.

2011-12 sezonunda Newcastle United’ın renklerine dahil olan Papiss Cisse, Freiburg Kulübüe transfer olmuştur.

2009 yılında Senegal milli takımı formasını giyen Cissé, Senegal'in 2012 ve 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında yer almıştır. 34 kez Senegal millî takımı formasını giyen Papiss Cisse, oynadığı maçlarda göz doldurmuş ve forma giydiği maçlarda 15 gol atmış ve 5 de asist yapmıştır. 2012 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mauritius karşısında hem mili takım hem de uluslararası maçlardaki ilk Hat trickini gerçekleştirmiştir.

 

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