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Spor Papiss Cisse: "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp"
Spor

Papiss Cisse: "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp"

- "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti" - "Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:43:26 -
Papiss Cisse: "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin reddedilemeyecek bir kulüp olduğunu söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Senegalli santrfor, Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Transfer sürecinin kendisi açısından oldukça iyi geçtiğini anlatan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Transfer sürecinde görüşmelerimiz oldu. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi bittikten sonra ailesiyle vakit geçirdiğini hatırlatan Cisse, şöyle devam etti:

"Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız."

Kariyeri boyunca her zaman çalışmaya inandığını vurgulayan Cisse, şunları aktardı:

"Takım adına çalışmak için buradayım. Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe'nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burda bulunma bulunma sebebim gol atmak. Gururluyum, çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Bu çalışmayla bir yerlere varabilirsiniz. Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok projesi var. Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım."

Her futbolcu gibi oynamak istediğini de dile getiren Cisse, "Erol hocayala Alanya'da çalıştık ve güzel 1 yıl geçirdik. Birbirimizi tanıyoruz, normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmaktan memnun olmaz. Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim. Burada çok fazla çalışacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama burada göstereceğim performansla formayı haketmek istiyorum." diye konuştu.

Transferinin açıklanma videosunu izlediğini ve çok memnun olduğunu kaydeden Cisse, Türkiye'de Senegalli futbolcuların bulunmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek sözlerini tamamladı.

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