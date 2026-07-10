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Gündem Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı yakalandı!
Gündem

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

Yeniakit Publisher
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Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı yakalandı!

Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında çıkarılan tutuklama kararı doğrultusunda yakalandı.

Konuya ilişkin son dakika gelişmesini duyuran Adalet bakanlığı; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara Sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi; hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda Karslı yakalandı” bilgisini aktardı.

 

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