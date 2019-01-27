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Papanın 'manevi oğlu' da sübyancı çıktı

Papa’nın “manevi oğlu” olarak görülen Arjantinli piskopos Gustavo Zanchetta’nın talebelere cinsel saldırı ve çıplak selfie çekmek gibi skandalları olduğu ortaya çıktı.

27 Ocak 2019 Pazar 12:56
Papanın 'manevi oğlu' da sübyancı çıktı

 yeniakit.com.tr  Papa’nın “manevi oğlu” olarak düşünülen ve hakkında yapılan şikâyetleri üzerine 2017’de görevinden ayrılan Arjantinli piskopos Gustavo Zanchetta’nın talebelere cinsel saldırı ve çıplak selfie çekmek gibi başka skandalları ayyuka çıktı.

Kilise bir türlü tecavüzcü papazlarla baş edemiyor

Katolik öğrencilerine cinsel istismarda bulunan Gustavo Zanchetta’nın ayrıca çırılçıplak selfie çekmek ve kamuya açık yerde cinsel faaliyette bulunmak gibi skandalları gün yüzüne çıktı.

2017 Ağustos’unda Kuzey Arjantin papazlarının şikâyeti üzerine sapık piskopos görevinden istifa etmiş ve Papa da kabul etmişti.

Yeni haberlere göre cinsel istismara dair Vatikan ile alakalı raporlar sadece birkaç ay öncesine ait. Bu sebeple durumun gitgide Vatikan’ın altını oyduğu ve Katolik yetkililerin Kilise içindeki cinsel istismarlarla baş edemediğini gösterdiği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

Emekli din adamı Hector Jimenez’in yorumu ise, “Büyük acı hissediyorum, çünkü bir Hıristiyan olarak böyle şeylerin meydana gelmesine nasıl izin verebiliriz?” oldu.

Hakeza Batı medyasında çıkan bu tip haberlere gelen yorumlarda, böyle hadiselerin Batılıların dinden soğutup dini hedef alan yorumlara ittiği de gözlemleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:56
  1. Kilis
  2. Papa
  3. Gustavo Zanchetta

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