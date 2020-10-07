Papağanı andıran iki parmaklı dişsiz dinozor türü keşfedildi

Edinburgh Üniversitesi liderliğindeki ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 68 milyon yıldan uzun süre önce yaşayan yeni türe ait iskeletler, Moğolistan'ın Gobi Çölünde bulundu.

Bu yaratıklara "Oksoko avarsan" ismi verildi. Papağanı andıran iki parmaklı dişsiz dinozor, her ön kolunda sadece ikişer parmağa sahip ve boyu, yaklaşık iki metreye ulaşıyor.

Bugün papağanlarda görülen geniş ve dişsiz gagalara sahip dinozor türü, bitkilerin yanı sıra diğer hayvanlarla da besleniyordu.

Araştırmacılara göre türün son derece iyi korunmuş fosilleri, oviraptorlar diye bilinen dinozor ailesindeki parmak kaybına dair ilk kanıtı ortaya koyuyor.

Araştırma ekibine göre bu hayvanların ön ayak adaptasyonları geliştirdiğinin keşfedilmesi, grubun beslenme düzenini ve yaşam tarzını değiştirerek çeşitlenip çoğalabildiğine işaret ediyor.