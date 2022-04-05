Papa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Resmen duyurdu

Vatikan yönetiminin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret planlaması gündemde. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'ya olası ziyaretine ilişkin konuştu.

"Kiev'i ziyaret edebiliri"

Malta adasına iki günlük ziyaretini bugün sonlandıran Papa Francis, yolculuk sırasında gazetecilerin Ukrayna kriziyle ilgili sorularını yanıtladı.

The Guardian'ın haberine göre, Papa Francis, gazetecilerin "Kiev'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, bu konu masada" yanıtı verdi; daha fazla ayrıntı vermedi.

Ukrayna tarafı Papa'yı davet etmişti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Papa'nın Malta ziyaretinde "Kiev ziyaretinin masada" olduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu ziyaretine ilişkin, "24 Şubat’ta savaş başlamadan önce bu ziyaret için hazırlık yapıyorduk. Şimdi daha önemli bir hal aldı. Vatikan nezdindeki elçiliğimiz bunu gerçekleştirmek için çalışıyordu ama halen tarih veya nihai onay yok." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, 8 Mart'ta yaptığı açıklamalarda Papa Francis'i Ukrayna'ya davet etmişti. Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andriy Yurash da Ukrayna'dan Papa Francis'e resmi davet yapıldığını doğrulamıştı