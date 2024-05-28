Papa Francesco eşcinsellere hakaret etti: 'Homofobik' ifade için özür diledi... Homolara boyun eğdi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İtalya kamuoyunun bir kısmı tarafından 'homofobik' olarak değerlendirilen ifadeleri için özür diledi.

Ruhban okullarına eşcinsellerin kabul edilmesine karşı çıkarken kullandığı 'aşağılayıcı' ifadesi İtalyan medyasına sızan Papa, olayın büyük bir tartışmaya dönmesi sonrası açıklama yaptı.

Vatikan basın ofisinden yapılan açıklamada, 'Papa hiçbir zaman kimseyi gücendirmek ya da kendisini homofobik terimlerle ifade etmek niyetinde değildi' ifadeleri kullanıldı.

Vatikan, söz konusu toplantının kapalı kapılar ardında yapıldığını da vurguladı.

Açıklamada, Papa’nın basına yansıyan ifadeler nedeniyle 'incinenlerden özür dilediği' de belirtildi.

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