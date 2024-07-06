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Gündem Pankartta yazılana dikkat! İkiyüzlü UEFA'ya en güzel cevap
Gündem

Pankartta yazılana dikkat! İkiyüzlü UEFA'ya en güzel cevap

Yeniakit Publisher
2024-07-06 12:34:06 - 2024-07-06 12:34:06
Pankartta yazılana dikkat! İkiyüzlü UEFA'ya en güzel cevap

EURO 2024 Türkiye-Avusturya çeyrek final maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen cezayı protesto eden Fenerbahçe taraftarları UEFA binasının önünde pankart açtı.

2024 Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde bugün (Cumartesi) Hollanda ile karşılaşacak olan millilerimizde gündem Merih Demiral’a verilen ceza.

Avusturya maçı sonrasında yapığı bozkurt işareti nedeniyle yıldız futbolcumuzun skandal bir kararla 2 maç ceza alması tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Hollanda maçı öncesinde UEFA’nın protesto edilmesi beklenirken Fenerbahçe taraftarı akşamı bekleyemedi.

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