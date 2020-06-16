Panik yok, kurallara uyarak daha iyi olacağız

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da hasta sayısında bir artış söz konusu olduğunu ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk olmadığını aktaran Başkan Altay, “Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya’nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede. Ama biz kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var” dedi.

Yeni süreç başladı

Konya’daki hastanelerin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesini değerlendiren Başkan Altay, “Salgının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından şehirdeki hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmişti. Türkiye genelinde hasta sayılarının 800’lere düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak Beyhekim’de bulunan iki hastanemizi pandemi hastanesi ağırlıklı çalışmaya, diğer hastanelerin de normale dönmesiyle ilgili bir çalışma yürütmüşlerdi. Ama son birkaç gündür Türkiye’deki vaka sayıları iki katına çıkınca şehrimizdeki hasta sayılarında da bir artış oldu. Bundan dolayı tekrar verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerimizin şikayetlere bakması ve test için gerekli verileri almasıyla ilgili bir süreç başlatıldı” diye konuştu.

Hastane potansiyeli yeterli

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da hasta sayısında bir artış söz konusu olduğunu ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk olmadığını aktaran Başkan Altay, “Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya’nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede. Doluluk oranlarımızda herhangi bir sorun yok. Ama biz kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var” şeklinde konuştu.

Kapatılan fabrika yok

Başkan Altay, Organize Sanayi Bölgelerinde bazı fabrikaların kapatıldığı, karantinaya alındığı gibi söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Bugüne kadar Konya’da karantinaya alınmış ya da kapatılan bir fabrika yok. Dolayısıyla Konya’da anlatıldığı gibi bir kriz yok. Ama rakamlar bu hızla giderse bir kriz olma ihtimali de var. Onun için lütfen tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.