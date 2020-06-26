Panik atak hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Tedavisi mümkün mü?

Kişinin ağır bir kaygı travması geçirmesi ile yaşanan krize panik atak denir. Günümüzde oldukça sık görülen panik atak, psikolojik kökenli bir rahatsızlıktır. Panik atak anında kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Birçok insan hayatları boyunca bir ya da iki panik atak geçirebilir. Ancak sürekli tekrarlayan panik atak ciddiye alınmalıdır. Peki panik atak nelerden kaynaklanır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Panik atak nelerden kaynaklanır?

- Beyindeki sinir hücrelerinin aşırı derecede serotonin ve noradrenalin gibi hormaonları salgılamasını arttırması

- Gelecek kaygısı

- Yalnızlık korkusu

- Antidepresan ilaçlar

- Kan oranının düşük olması

- Kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı

- Sevilen birinin kaybı gibi ağır duygusal travma

Panik atak belirtileri nelerdir?

Panik atak birçok belirtiyle kendini gösterebilmektedir. Başlıca panik atak belirtileri şunlardır:

- Nefes darlığı

- Titreme

- Göğüs ağrısı

- Karın ağrısı

- Bayılacak gibi hissetme

- Ölüm korkusu

- Yüksek ateş

- Çarpıntı

- Terleme

- Soluğun kesilmesi

- Göğüste baskı hissi

- Bulantı

- Baş dönmesi

- Sersemlik

Tedavisi mümkün mü?

Panik atak rahatsızlığının tedavisi mümkündür. Ancak bedensel bir durum olmadığından psikoterapi destek ve ilaç beraber uygulanmalıdır. Uzmanlar sürekli egzersiz önermektedir. Tüm bunların yanı sıra nefes alıp vermek de çok önemlidir. Panik atak olan kişiler krizi önceden yaşayacaklarını hissettiklerinden dolayı derin nefes alıp vermeleri gerekir. Ayrıca yapılan araştırmalar yoğurt, ananas, bitter çikolata, domates ve muz gibi besinlerin panik atak rahatsızlığına iyi geldiğini göstermiştir.