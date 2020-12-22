Pandemide gezi - Anıl Uzun'dan şehir için açık hava turları önerileri

Pandemi Sürecinde Nerelere Gidilebilir?

Evde uzun süre karantinada kalanlar için oldukça zor bir süreç yaşanıyor. İnsanlarla az temas edebileceğimiz aynı zamanda dışarıda kısıtlı saatler içinde güzel zaman geçirebileceğiniz yerlerle ilgili Anıl Uzun bizleri bilgilendiriyor. “Parklar ve sahil kenarları ideal görünse de herkesin tercih edebileceği yerler arasında. Bunun yerine özellikle arabası olanlar için biraz şehir dışına seyahat etmek güzel olabilir. İstanbul ve İzmir’de deniz kenarında bulunan küçük kasabalar ve beldeler hayal ettiğimiz huzurlu ve sessizliği sunarken, insanlarla da çok temas etmemek güzel olacaktır.”

Anıl Uzun “Güzel yerler keşfetmek için sadece yürüyebilirsiniz. Evinizin ya da mahallenizin gizli yerlerini de keşif ederek, etrafla fazla temas etmeden evinize dönebilirsiniz.” şeklinde ekliyor.

Pandemi Sürecinde Yürüyüş Yapmak Önemli!

Anıl Uzun “Pandemide yürüyüş yapmak için gidilecek yerler arasında sahil kenarlarını seçebilir, fuar alanlarını ve parkları tercih edebilirsiniz.” diyor. “Açık havada insanların az olduğu alanlar genellikle yürüyüş yollarıdır. İnsanların az yürüyüş yaptığını düşünürsek, sizin için en güzel açık hava gezisi yürüyüş yerleri olabilir. Sevilen yerlere gitmek yerine pandemide daha çok insanların tercih etmediği yerleri bulabilirsiniz.” şeklinde devam ediyor.

Anıl Uzun “İstanbul’da en kalabalık yerler Kadıköy ve Taksim civarı, siz de Avcılar gibi daha az insanın bulunduğu küçük sahil kenarlarını tercih edebilir, buralarda yürüyüşler yapabilirsiniz.” diyor.

Pandemide Dışarı Çıkmak Ne Kadar Doğru?

Anıl Uzun, pandemi sürecinde insanların dışarıda çok fazla zaman geçirmemeleri gerektiğini düşündüğünü söylerken, insanlara evden çıkmak için kalabalık saatleri tercih etmemeleri yönünde tavsiye veriyor. “Sevilen yerlere gitmek, yürüyüş yapmak ve bol bol su içmek oldukça önemli. İnternet üzerinden zaman geçirerek, dizi izleyerek evde güzel zaman geçirebiliriz. Ama vücudumuzun bir süre sonra bu durumdan sıkılarak tepki gösterecektir. Diyen Uzun, belirli aralıklarla ve çok dikkat ederek yürüyüş yapmanın sağlıklı olacağını söylüyor.