Pandemi tarıma ilgiyi artırdı! Satışlarını ikiye katladı

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, pandemide Türkiye’nin tarıma önem vererek iç pazara yöneldiğini belirterek, “Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten TÜMOSAN, 2020’nin nisan-eylül döneminde geçen yıla oranla satışlarını yüzde 113 oranında artırdı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 117 artış yaşandı” dedi. Tosun, bu yıl sonunda yüzde 55-60 bandında bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Tarımdan savunmaya

Halim Tosun, salgınla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarıma verilen önemin arttığına dikkati çekerken, Motor üretmek üzere 1976’da kurulan Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN’ın Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektöründen sonra savunma sanayisinin yerlileşmesinde de Türkiye’de ilk sıralara yükselen markalardan olduğunun altını çizdi ve TÜMOSAN’ın savunma sanayisindeki üretimleriyle de ilgi odağı olduğunu hatırlattı. Tarımsal alandaki tecrübe ve başarılarını savunma sanayisine taşıdıklarını söyleyen Tosun, “Traktör sektöründe önemli ve süregelen başarılara imza atan TÜMOSAN son yıllarda savunma sanayisinde de önemli projelerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Motor, transmisyon, aktarma organları ve görev donanımlarına kadar yüzde 100’e yakın yerli ve milli zırhlı bir araç olan Pusat’ın prototipini üreterek standardizasyon testlerine başladık ve yakın bir zamanda da Türk savunma sanayisinin kullanımına sunacak hale geldik” dedi.

AR-GE’ye önem veriyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araçlarının güç artırım ve modernizasyonu için çalıştıklarını ifade eden Tosun, “Bu araçların ve motorlarının modernizasyonu ilgili Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Uçak durdurma sistemleri konusunda SSB bünyesinde sürdürülen bir projede, geri sarma motoru tedariki konusunda çalışmaktayız. Askeri uçakların kısa mesafede durdurulmasını sağlayan bu sistemin motorlarını da biz üretmeye başladık. Söz konusu ürünün testleri ve kabul süreci tamamlandı” şeklinde konuştu. En büyük güçlerinin motor üretimi olduğunu belirten Tosun, “SSB’nin öncülüğünde FNSS ile TÜMOSAN 2019 Aralık’ta yerli motor tedariki konusunda sözleşme imzaladı. Bu kapsamında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi’nin motor tedarikini üstlendi. Yaklaşık 36 ay sürecek olan bu projede çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar sona erdiğinde yerli üretimlerle beraber yurtdışı bağımlılığın azalmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Yerli ve milli

Türkiye’de üretilen yerli ve milli araçların parçalarındaki yerlileşme oranının da arttığına işaret eden Tosun, “Yerlilik oranında motor, aktarma organları ve güç grubu finansal ağırlık olarak önemli bir unsur olması sebebiyle diğer yerli üretici firmaların da yerlilik oranlarının artmasına vesile oluyoruz. Yani yurt içinde üretim yapan yan sanayinin de yerlileştirilmesine katkı sağlıyoruz. Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 530 tedarikçi firmayla çalışıyoruz ki bu durum Türkiye’nin kaynaklarının Türkiye’de kalması demektir” ifadelerini kullandı.