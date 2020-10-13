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Ekonomi Pandemi sosyal destek ödemesi nasıl alınır?
Ekonomi

Pandemi sosyal destek ödemesi nasıl alınır?

Pandemi Sosyal Destek ödemeleri kapsamında ihtiyacı olanlara 1000 TL ücret ödenmekte. Vatandaşlar Pandemi destek ödemesi nasıl alınır? sorusunu merak etmekte. Peki, Pandemi sosyal destek ödemesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:14:00 -
Pandemi sosyal destek ödemesi nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor. Pandemi sosyal yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar sosyal yardım parasını nasıl alabileceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Pandemi sosyal destek yardımına nasıl başvurulur?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-devlet sosyal yardım başvuru formu için tıklayın

Pandemi ödeneğine kimler başvuru yapabilir?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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