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Ekonomi Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?
Ekonomi

Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan zor duruma düşen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım amaçlı destek veriliyor. Daha önce iki faz ödemelerinin gerçekleştirilmesi üzerine şu an 3.faz pandemi parası ödemeleri sürüyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:39:00 -
Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan sıkıntıya düşen vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası için başvuru sonuçları araştırılıyor. 1000 TL Sosyal yardım için başvuru işlemini E-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Eğer olumlu sonuçlanırsa PTT’den Sosyal yardım parasını teslim alabilirsiniz. İşte “1000 TL Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır ve destek başvuru sonuçları belli oldu mu? 1000 TL Sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevapları…

Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Öncelikle T.C kimlik numaranızın son rakamına başvuru yapacağınız günü belirleyin.

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Daha sonra https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sitesine girip başvuru formunu doldurup kaydedin.

Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir?

1- 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

2- 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

3-Sosyal Güvenlik Kurumundan ücret alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

4- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası ödenmeye devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuçlarına T.C kimlik numaranız ve E-devlet şifrenizle, https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

 

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