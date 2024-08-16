Pandemi oyunu! Küreselci oligarşi yeni bir salgın mı peşinde?

Haşmet Babaoğlu yazdı: DSÖ'nün acil durum ilanından hem de "virüs sever" global medyanın heyecanından anladığım odur ki; pandemi için ciddi bir çaba var! Sanki maymun çiçeği virüsünü Afrika'dan çıkarıp kasım ayına kadar pandemi özelliği kazandırmak istiyorlar...

Acaba ABD seçimlerine yine pandemi ortamında mı girilecek?

Tarihin tekrarı komedi olur, derler ama insan merak ediyor işte...

Bir virüs Trump'ı götürmüştü.

Bir başka virüs de Trump'ın gelişini önler mi?

Ancak bu hafta hem DSÖ'nün acil durum ilanından hem de "virüs sever" global medyanın heyecanından anladığım odur ki; pandemi için ciddi bir çaba var!

Sanki maymun çiçeği virüsünü Afrika'dan çıkarıp kasım ayına kadar pandemi özelliği kazandırmak istiyorlar...

Kimin zekâsı bu?

Herhalde virüslerin değil...

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"Çiçek virüsü" lafı insanı fena huylandırıyor.

Çünkü Bill Gates henüz 2021 yılı sonbaharında ortaya bir tez atmıştı: "Yeni pandemiye hazırlanmalıyız; çiçek salgınları böyle bir tehlike içeriyor. Özellikle maymun çiçeği virüsüne dikkat etmeliyiz."

Ama diyeceksiniz ki...

Bu iki hastalığın virüsleri aynı grupta bulunuyor, hatta derideki döküntüleri de benziyor ama yine de birçok farklı özelliklere sahipler.

Ben de diyeceğim ki...

Ne fark eder!

Elimde değil...

Ben Bill Gates'e bakıyorum...

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Hiç kandırmayalım kendimizi...

Pandemi deyip durduğumuz şey global bir salgından çok global bir siyasal, kültürel, ekonomik planın tezgâha sürülmesidir.

Plandemi deyişimiz bundan...

Düşünün, tam da dünya ulus devletlerin son gösteri sahnesine hazırlanırken...

Ki savaş böyle bir şeydir; güvenlik stratejilerinin ön plana geçişi böyle bir şeydir...

"Küreselci oligarşi" bu süreci durdurup yine dünyayı hizaya mı sokacak?

Devletlere "Bırakın 20. yüzyıl hesaplaşmalarını, yeni dünyaya hazırlanın" mesajı mı verilecek?

Yoksa bu kez devletler direnecek mi?

Haşmet Babaoğlu, Sabah