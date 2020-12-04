Pandemi destek parası başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Önceki fazlar kapsamında ödemeler sona ererken, 3. faz pandemi destek başvurusunda bulunan vatandaşlar, pandemi destek sorgulaması yaparak başvuru durumunu araştırıyor.

Pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi destek başvuruları e-Devlet portalından T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifre bilgilerini girerek yapılıyor. 1000 TL destek için sonuçlar da yine e-Devlet'ten öğreniliyor.

Pandemi destek başvuruları T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar pazartesi, 2 olan vatandaşlar salı, 4 olan vatandaşlar çarşamba, 6 olan vatandaşlar perşembe, 8 olan vatandaşlar ise cuma günlerinde başvurularını gerçekleştirebiliyor.