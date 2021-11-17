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Kadın - Aile Pancar turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay pancar turşusu tarifi
Kadın - Aile

Pancar turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay pancar turşusu tarifi

Kış kapıya dayandı işte şimdi turşu zamanı

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:02:00 - 2021-11-17 13:04:06
Pancar turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay pancar turşusu tarifi

Kolay ve pratik yapabileceğiniz Pancar turşusu tarifini paylaşıyoruz.

Malzemeler

  • 1 kg kırmızı pancar
  • 1 su bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 6-7 diş sarımsak
  • Yeteri kadar su

Yapılışı

Pancarları yıkayıp, kabuklarını ince halde soyalım. Üzerine çıkacak kadar kaynar su döküp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım. Sertse biraz daha kaynatılabilir. Çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Delikli kepçe ile pancarları sudan çıkarıp geniş bir kaba alalım. Biraz ılındıktan sonra küp küp doğrayalım. Kavanozlara alalım. Aralarına 1-2 diş sarımsak yerleştirelim. Sarımsakları ortalarından keserek pay edebiliriz Ilıyan haşlama suyuna tuz, sirkeyi karıştıralım. Kavanozlara paylaştıralım. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatalım. Serin bir ortamda beklemeye alalım. Birkaç gün sonra yemeğe hazır hale gelir.

Afiyet olsun

 

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