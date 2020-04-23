Pancar çiftçisine şeker gibi destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız” dedi.

Sözleşmeli üretim modeline ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, “Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek” ifadelerini kullandı.