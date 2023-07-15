  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN'dan 20 milyar liralık rekor! Bakın hangi şirketle anlaştı

Türk Amerikan İş Konseyi: Türkiye'yi özlemiştik! Türkiye'nin turizm, tekstil, gıda, madencilik sektörleri masada!

Microsoft şirketinden, Activision Blizzard satın almak için açtığı dava: kazandı! BAE engellemişti

Dehşete düşüren iddia! Türkiye'den gönderilen limonlarda tespit edildi, o ülke hemen iade etti

Milas'ta büyük yangın! Ekipler olay yerinde

Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?

Bakan Koca açıkladı! Kanun değişiyor

Bir dönem Türkiye'nin ilk 3 büyük şirketinden biriydi! İflası istendi

Afete hazır şehir Türkiye'ye ilan edildi! Bölgeden yapılan çalışma: 2 yılda milyonluk destek! Türkiye'den hamle

Bölge diken üstünde! Türkiye'den 3 uçak, 2 SİHA aldılar
Dünya Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi
Dünya

Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 07:07:00 -
Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2,3 ton kokain ele geçirildi.

Yetkililer, Pasifik ve Karayip kıyılarında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, İspanya'ya gönderilmek üzere 2,3 ton uyuşturucuya el konulduğunu bildirdi.

Uyuşturucu maddelerinin bir kısmının Ekvador'un Guayaquil kentindeki konteynerler aracılığıyla ülkeye getirildiği tespit edildi.

Kokainin Panama üzerinden İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında çıkan haberde, yıl başından bu yana uyuşturucu örgütlerine yönelik 66 operasyonun icra edildiği ve 108 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortaklığında 29 Nisan'da Karayip Denizi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23