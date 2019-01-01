Pamukkale adrenalin tutkunlarını da cezbediyor

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Pamukkale'nin muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütüne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Dünya Miras Listesi'nde yer alan "beyaz cennet Pamukkale", büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını da cezbediyor. Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor.

Pamukkale üzerinde paraşütle yaşadıkları görsel şovu fotoğraf ve videoya kaydederek ölümsüzleştiren adrenalin tutkunu turist sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de en çok yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilen merkezler arasında gösterilen Pamukkale'de son 6 ayda 15 bin kişi beyaz travertenleri gökyüzünden izleme fırsatını yakaladı.

Pamukkale Kaymakamlığı başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcilerinden oluşan İlçe Sportif Turizm Kurulu, bölgede uçuşların denetim ve koordinasyonunu sağlıyor.

- "Uçuş rekorları kırılacak"

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü yönergesinin yürürlüğe girmesiyle bölgede hizmet şartlarının iyileştirildiği ve bu sayede ticari uçuş faaliyeti gerçekleştiren firma sayısının 3'ten 8'e, pilot sayısının 4'ten 41'e, yer hizmetlerinde çalışan personel sayısının 12'den 35'e çıktığını söyledi.

Son 6 aylık periyotta 15 bin uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Balcıoğlu, "Dünya mirası Pamukkale'de yılın 12 ayı uçuş faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu anlamda çok sayıda kulüp ve sporcuyu ağırlıyoruz. 2019 yılında uçuş rekorlarının kırılacağına inanıyorum." dedi.

THK temsilcisi ve yamaç paraşütü öğretmeni Mevlüt Hoyraz da haziran ayı itibarıyla uçuşların denetimli ve uçuş disiplininin gerektirdiği koşullarda sürdürüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin önde gelen hava sporları merkezi olduklarını dile getiren Hoyraz, "Yolcularımız tarihi bir alan üzerinden uçuş gerçekleştiriyorlar çünkü hemen önlerinde doğa güzelliği var. Coğrafya ile süslendiğinde bütün bu uçuşlar çok çekici hale geliyor. Pamukkale, pilotlar tarafından yıllardır bilinen, eğitim faaliyetlerinin hassas ve verimli şekilde yapıldığı bir yer. Bu yıl burada eğitim, sportif yarışma, profesyonel organizasyonlar dahil olmak üzere 50 bin uçuş sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin, Fethiye'den sonra en fazla yamaç paraşütü atlayışı yapılan merkez olduğunu hatırlattı.

Yamaç paraşütü ve balon turlarına ilginin artmasıyla Pamukkale'de konaklama gün sayısının daha da iyi noktalara geleceğini belirten Şen, bu durumun da kent ve ülke ekonomisine katkı sunacağını kaydetti.

Turistlerden Tatiana Oskana da ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Pamukkale'de keyifli bir tatil geçirdiğini anlatan Oskana, "Gerçekten harikaydı, çok hoşuma gitti. Pamukkale'nin bu güzelliğini havadan seyretmek müthiş. Sanırım Türkiye'ye tekrar geleceğiz çünkü burada görülecek çok şey var." diye konuştu.