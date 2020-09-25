"Pamuk" ve yavruları "koronavirüs savaşçıları"nın maskotu oldu

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da "koronavirüs savaşçısı" sağlık çalışanları, hastanelerinin bahçesinde doğum yapan "Pamuk" isimli köpek ve 7 yavrusuyla moral buluyor.

Iğdır Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Bulaşlara Karşı Arındırma Ünitesi görevlileri, tüm sağlık çalışanları gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi amansız şekilde sürdürüyor.

Ünitede görevli ekip salgınla mücadele ederken "Pamuk" isimli köpek, servisin yakınlarında 7 yavru dünyaya getirdi.

Bunun üzerine hastane bahçesinde kullanılmayan bir merdivenin altına anne köpek ve yavruları için yuva yapan sağlık çalışanları, görevlerinin yanı sıra düzenli olarak bu hayvanların bakımlarını yapıp onları besliyor.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın, AA muhabirine, “Pamuk” ve yavrularının serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının maskotu haline geldiğini söyledi.

Dünyanın salgınla mücadele etmesinin yanı sıra hayatın devam ettiğini belirten Apaydın, "Büyük bir mücadelenin içindeyiz fakat hayat ırmağı akmaya devam ediyor. Diğer canlılara da yardım etmek bizi motive ediyor, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor." dedi.

Salgın nedeniyle ekibin adeta hastanede yaşadığını anlatan Apaydın, "Böyle olunca her şeye daha dikkatli bakma fırsatı buluyoruz. Bu anne köpek de bizim bahçemizde yavruladı, belki de hissetti. Biz de onu kendi ekibimizden sayıp içimize aldık, bize çok iyi geldi. Sadece bu hayvanlar değil çevremizdeki tüm değişimler bizim için umut ışığı haline geldi." diye konuştu.

- "Onları gördükçe mutlu oluyoruz"

Hastanenin Dahiliye Uzmanı Dr. Eda Eylemer, görevli ekibin fırsat buldukça yavrularla ilgilendiğini dile getirdi.

Bunun çalışanlara iyi geldiğini belirten Eylemer, şu ifadeleri kullandı:

"Hastane bahçesinde beslediğimiz, büyüttüğümüz anne ve yavruları hep bizimle beraber. Hiçbir hastayı rahatsız ettiklerini görmedik. Uygun yerlerde, hastaların sağlığını tehdit etmeyecek yerlerde elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Onları gördükçe mutlu oluyoruz. İşimizi aksatmayacak şekilde bakımlarını yapmaya devam ediyoruz."

Hemşire Nevin Türkeli ise yoğunluklarının arasında "Pamuk" ve yavrularıyla ilgilenmenin kendileri için enerji kaynağı olduğunu anlatarak, "Yoğun stres içinde çalışıyorduk ama onlarla ilgilenmek bizi çok mutlu etti. Bakımlarını yapıyoruz, besliyoruz, onlarla oynuyoruz. Onlarla ilgilenirken pozitif enerji topluyoruz. Birçok insan bu güzel canlıları dışlıyor ama onların da bizim ilgimize ihtiyaçları var. Biz çok mutluyuz, varlıkları bize huzur verdi." dedi.

Sağlık çalışanları, yavruları, yeterince büyüdükten sonra sahiplendirmeyi planlıyor.



