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Yerel Pamuk şeker yiyen öğrenciler hastanelik oldu!
Yerel

Pamuk şeker yiyen öğrenciler hastanelik oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 19:08:00 - 2024-02-23 19:36:02

Amasya’da pamuk şeker yedikten sonra kızarıklık, kaşıntı ve bulantı şikayeti yaşayan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı. Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı.

Öğrenciler gözlem altına alındı

11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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