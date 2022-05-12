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Kadın - Aile Pamuk poğaça tarifi: 3 2 1 poğaçası tarifi, nasıl yapılır? Puf puf kabaran poğaça nefis tarif
Kadın - Aile

Pamuk poğaça tarifi: 3 2 1 poğaçası tarifi, nasıl yapılır? Puf puf kabaran poğaça nefis tarif

Tepsileri dolduran pamuk gibi poğaça tarifiyle karşınızdayız. Pamuk poğaça tarifi: 3 2 1 poğaçası tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif...

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:15:00 - 2022-05-12 11:19:21
Pamuk poğaça tarifi: 3 2 1 poğaçası tarifi, nasıl yapılır? Puf puf kabaran poğaça nefis tarif

Pamuk poğaça tarifi: 3 2 1 poğaçası tarifi,

Pamuk Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı sıcağa yakın ılık süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta (1 tanesinin sarısı dışına)
  • 2 çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kuru maya
  • Aldığı kadar un (5-6 su bardağı)

İç harcı için:

  • İstediğiniz bir iç harcı kullanabilirsiniz
  • Dilerseniz boş yapıp arasına peynir ve domates koyabilirsiniz

Pamuk Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütümüzü sıcağa yakın ılık olacak şekilde ısıtıyoruz. Un hariç tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Kontrollü bir şekilde un ekleyip yumuşak özeyip bir hamur elde ediyoruz. En az 15 dakika yoğuruyoruz mayalanıp kabarınca şekil verip tepside yine kabarana kadar bekliyoruz . Yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. 

 

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Kadın - Aile

Fırında çatlak patates tarifi nasıl yapılır? Pratik nefis çatlak baby patates tarifi

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