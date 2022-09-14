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Yerel Pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetti
Yerel

Pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetti

Gaziantep'te, pamuk tekstil fabrikasında çıkan yangında itfaiye eri Remzi Mutafoğlu yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 19:21:00 -
Pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetti

Yangın, öğleden sonra 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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