Gol krallığında kıyasıya yarış: Zirvedeki isim değişti
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta Başakşehir-Çorum FK maçıyla sona erecek.
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta Başakşehir-Çorum FK maçıyla sona erecek.
Golcülerin sahne aldığı haftada gol krallığı yarışında zirve değişti.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum şu şekilde:
10- DİA SABA - 6 GOL (AMED)
9-VEDAT MURİQİ - 7 GOL (FENERBAHÇE)
8-JUAN - 7 GOL (GÖZTEPE)
7-MASON GREENWOOD - 7 GOL (FENERBAHÇE)
6- ELDOR SHOMURODOV - 8 GOL (BAŞAKŞEHİR)
5- ADRİAN BENEDYCZAK - 9 GOL (KASIMPAŞA)
4-VİCTOR OSİMHEN - 9 GOL (GALATASARAY)
3- MOHAMMED SALAH - 9 GOL (TRABZONSPOR)
2- GİFT ORBAN - 10 GOL (AMED
1- DUSAN VLAHOVİC - 11 GOL (BEŞİKTAŞ)
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