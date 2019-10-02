Palmarosa yağının faydaları nelerdir? Mutluluk hormonu salgılıyor! Mucize bitki palmarosa ne işe yarıyor?
Hoş kokusuyla duşta uyguladığımız cildin nem dengesini sağlayan rahatlamasına ve canlanmasına yardımcı olan palmarosa yağının bir çok faydası çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır.02 Ekim 2019 Çarşamba 23:38
Terapi amaçlıda kullanılan palmorasa yağının faydaları bugün büyük bir kesim tarafından bilinip birçok şifa için tercih edilmeye başlamıştır.
Palmarosa yağının faydaları;
*Sivilceler, akneler, apseler, uçuklar ve cilt yanıkları üzerinde etkilidir.
*Cilt lekelerinin renginin açılmasını sağlar.
*Deri iltihabı ve mantar tedavisinde yardımcı olur.
*Yüksek ateşin düşürülmesinde ve ateşe neden olan bakterilerin virüslerin yok olmasında etkilidir.
*Eklem ve kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
*Cilt enfeksiyonları tedavisinde.
*gerginliği, yorgunluğu ve endişeyi hafifletir.
*İnsan vücudundan dökülen deri toz ve parçacıklarıyla beslenen, Akar ya da Maytları yok eder.
*Hindistan cevizi yağı ile karıştırılmış 2 damla palmarosa yağı cilde uygulandığında, kuru cildi nemlendirip kırışıklıkların giderilmesini sağlar.
*Stres, endişe ve sinirsel yorgunluğun giderir.
*Romatizmanın azaltılmasını sağlar.
*Yeme bozukluğu tedavisinde etkilidir.
*Mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olur.
Mutlu Günler.
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