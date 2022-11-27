  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Palandöken’de kar etkili oldu
Yerel

Palandöken’de kar etkili oldu

Erzurum'da gece kar yağışı etkili oldu. Palandöken’de vatandaşlar kar topu oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 02:22:00 -
Palandöken’de kar etkili oldu

Erzurum’a gece yarısı lapa lapa yağan kar yağışı ile Erzurum ve Palandöken beyaza büründü. Karın yağdığını görenler araçlarına binerek gittikleri Palandöken’de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kimileri de karda fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

Gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum’un yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’e lapa lapa kar yağdı. Kısa sürede Erzurum’un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağdığını duyanlar araçlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken’e çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Aracına henüz kışlık lastik taktırmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Eşi ve çocukları ile Palandöken’e çıkarak gece yarısı kartopu oynayan Melikşah Dengizek, "Karı çok özledik. Erzurum’a kar yakışıyor. Karın gelişini kutlamak için ailece dışarı çıkıp kartopu oynadık. Çok da iyi oldu’’ diye konuştu.

Araçları ile Palandöken’e çıkamayan Muhammed Talha Koçak ise "Aracımızda kışlık lastik var ama çıkamadık. Kara yolları ekipleri çalışıyor. Yol açıldı mı bizde çıkarız’’ dedi.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Erzurum’da da etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise kar lapa lapa yağdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her dediği çıkan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan 3 ayda 40 bin lira kazanır
Ekonomi

Her dediği çıkan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan 3 ayda 40 bin lira kazanır

Emlak Piyasası Uzmanı Mert Başaran, Kur Korumalı Altın Hesabı ile ilgili çarpıcı tavsiyelerde bulundu. Başaran, altın olanların KKM Altın He..
Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı
Gündem

Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı

Türkiye'de üretilen Vita marka bitkisel yağda serbest glisidol tespit edildi. Almanya yağın satışını yasaklayarak piyasadan toplattı...
Veliaht Prens Muhammed bin Selman karar aldı, ağızlar bir karış açık kaldı! O prim,
Spor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman karar aldı, ağızlar bir karış açık kaldı! O prim, "Yok artık" dedirtti

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin yankıları sürüyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet primi olarak futbolculara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23