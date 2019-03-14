Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği ile yurt dışı iş gezisi desteği veriliyor

KOBİ’ler için yurt dışı iş gezisi desteğinden tüm esnafın faydalanması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “KOSGEB tarafından uzun süredir verilen yurt dışı iş gezisi desteği artık konfederasyonumuz işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Tüm esnafımız bu destekten faydalanmalı” dedi.

TESK olarak KOSGEB işbirliği ile yurt dışı iş gezisi desteği verildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandır KOSGEB tarafından verilen yurt dışı iş gezisi desteğine artık konfederasyonumuz da katıldı. Sektörel gelişmeleri takip etmek, uluslararası işbirliklerini artırmak amacıyla bu geziler esnafımız için çok faydalı. Sektörel olarak en az 10 KOBİ’nin katılım sağlaması gereken bu destekte, katılmak isteyen esnafımızın kriterleri konfederasyonumuz ARGE Müdürlüğünce değerlendiriliyor. Esnaf ve sanatkârımızın bu destekten azami ölçüde yararlanabilmesi için gerekli yönlendirmeler ve başvurular yapılıp KOSGEB’e iletiliyor. Bu geziler hem ülkemizin ürünlerini yurt dışına tanıtmak hem de görüşmeleri sağlayan esnaf ve sanatkârımızın kendisini geliştirmesi için çok önemli. İş bağlantılarının sağlanmasıyla verimli geziler oluyor. Tüm esnaf ve sanatkarımızın bu desteği kendi iş yeri için fırsata çevirerek, başvuruda bulunması çok faydalı olacaktır” dedi.