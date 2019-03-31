Palandöken seçim sonuçları 2019 | Palandöken belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı
Erzurum Palandöken seçimleri son dakika Palandöken'de yarış Cumhur İttifakının AK Parti adayı Muhammed Sunar ile Millet ittifakının İYİ Parti adayı belediye başkan adayı Fatma Canan Uçar arasında geçmekte. ErzurumPalandöken 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 Erzurum Palandöken seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Palandöken yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 Erzurum Palandöken ilçe sonuçları açıklandı mı? Palandöken yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Palandöken 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları. Palandöken belediyesi hangi parti kazandı? Palandöken seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.31 Mart 2019 Pazar 16:05
Erzurum Palandöken seçimleri son dakika Palandöken'de yarış Cumhur İttifakının AK Parti adayı Muhammed Sunar ile Millet ittifakının İYİ Parti adayı belediye başkan adayı Fatma Canan Uçar arasında geçmekte. Erzurum Palandöken 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 Erzurum Palandöken seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Palandöken yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 Erzurum Palandöken ilçe sonuçları açıklandı mı? Palandöken yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Palandöken 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları. Palandöken belediyesi hangi parti kazandı? Palandöken seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Erzurum Palandöken Cumhur ittifakı oy oranları, Palandöken Millet ittifakı oy oranları son dakika son durum ne? Palandöken'de cumhur ittifakı ne kadar oy aldı. Erzurum Palandöken millet ittifakı ne kadar oy oranına sahip olduğu merak ediliyor. Palandöken seçim sonuçları 31 Mart 2019, Palandöken son durum ne? Palandöken 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. Erzurum Palandöken belediyesi 31 Mart yerel seçim sonuçlarını canlı olarak an be an takip edebilirsiniz. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonuçları heyecanla beklenirken Erzurum Palandöken oy oranları vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Palandöken'de hangi parti önde? 31 Mart 2019 Palandöken seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 2019 İzmir yerel seçim sonuçlarını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
PALANDÖKEN 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları 2019
AK Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı),
CHP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek
İYİ Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz
HDP Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Barış Kemaloğlu,
Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ,
Vatan Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Nedim Gültekin,
BTP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Ferit Aydemir oldu.
AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar
AK Parti Palandöken belediye Başkan Adayı: Muhammed Sunar
AK Parti Aziziye belediye Başkan Adayı: Mahammet Cevdet Orhan
AK Parti Aşkale belediye Başkan Adayı: Ahmet Yaptırmıi
AK Parti Çat belediye Başkan Adayı: Melik Yaşar
AK Parti Hınıs belediye Başkan Adayı: Erdoğan Eren
AK Parti Horasan belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydın
AK Parti İspir belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun (İTTİFAK MHP)
AK Parti Karaçoban belediye Başkan Adayı: Sefat Gümüş
AK Parti Karayazı belediye Başkan Adayı: Sedat Karaduman
AK Parti Köprüköy belediye Başkan Adayı: Osman Belli
AK Parti Narman belediye Başkan Adayı: Burhanettin Eser
AK Parti Oltu belediye Başkan Adayı: Celal Çelebi
AK Parti Olur belediye Başkan Adayı: Tahsin Oktay
AK Parti Pasinler belediye Başkan Adayı: Ahmet Dlekli
AK Parti Pazaryolu belediye Başkan Adayı: İbrahim Şahin
AK Parti Şenkaya belediye Başkan Adayı: Yavuz Bedir
AK Parti Tekman belediye Başkan Adayı: Mustafa Engin
AK Parti Tortum belediye Başkan Adayı: Ömer Hancı
AK Parti Uzundere belediye Başkan Adayı: Hilmi Aktoprak (İTTİFAK MHP)
İYİ Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları
Erzurum Aşkale FEVZİ GÜRBÜZ
Erzurum Aziziye MURAT RESULOĞLU
Erzurum Hınıs NASIR AYDIN
Erzurum Horasan ABDULHATEM BASTEM
Erzurum Karaçoban NAZMİ İME
Erzurum Karayazı ALİ TAN
Erzurum Köprüköyü İBRAHİM HAKKI YAĞANOĞLU
Erzurum Narman ERAY AKPINAR
Erzurum Oltu RÜSTEM ÜSTÜN
Erzurum Olur ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
Erzurum Palandöken FATMA CANAN UÇAR
Erzurum Pasinler BÜNYAMİN UCUN
Erzurum Pazaryolu MUHAMMED ÇELİK
Erzurum Tekman HAKAN ÇÜRÜK
Erzurum Tortum İKRAM KORKMAZ
Erzurum Uzundere BURHAN POLAT
Erzurum Yakutiye ALPER EMİNOĞLU
HDP Erzurum ilçe belediye başkan adayları
Tekman: Müzahit Karakuş/ Yanes Çelik
Hınıs: Nurcan Felekoğlu/ Bedir Fırat
Karayazı: Melike Göksu/ Burhanettin Şahin
Karaçoban: Remziye Sönmez/ Halit Oğun
BTP Erzurum ilçe belediye başkan adayları
Yakutiye Züleyha Demir
Palandöken Müşra PEKER
Aziziye Pınar Yanık
Aşkale Reşat GÜVEN
Çat Ömer Güler
Horasan Eyüp YILDIRIM
İspir Gökhan SEVER
Köprüköy Abdulsamet AKŞEN
Oltu Haydar ERGAN
Pasinler Alime BARUTÇU
Pazaryolu Tahsin COŞĞUN
Tortum Fahri KELEŞ
Karayazı Hasan DEMİR
Karaçoban Haydar MISIR
Tekman Nafiye Turan BEKTAŞ
Hınıs A.Kadir ŞAHİN
Uzundere Hakan CELAP
Olur A.Kadir BAYRAM
Şenkaya Ali Haydar KOCAOSMANOĞLU
Narman Havva DEĞİRMENCİOĞLU
Erzurum belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Mehmet Sekmen % 58
MHP adayı Kamil Aydın % 28
BDP adayı Cüneyt Laloğlu % 6
Aşkale belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
Bağımsız % 24
MHP % 20
Aziziye belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 66
MHP % 29
SP % 2
Çat belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 32
AK Parti % 28
MHP % 17
BBP % 11
BDP % 4
Horasan belediye seçim sonuçları 2014
SP % 44
AK Parti % 37
MHP % 14
İspir belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 52
MHP % 44
SP % 1
Oltu belediye seçim sonuçları
AK Parti % 60
MHP % 33
Pasinler belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 58
MHP % 36
SP % 3
Tortum belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 42
Bağımsız % 31
MHP % 14
BBP % 8
Partilerin oy pusulasındaki yerleri
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Birleşik oy pusulasında Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İYİ Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.
Erzurum’da ne kadar seçmen var?
Yüksek Seçim Kurulu iller seçmen ve sandık sayılarını paylaştı. Erzurum’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde toplam 493 bin 586 seçmenin 2 bin 181 sandıkta oy kullanmıştı. YSK verilerine göre, Erzurum’da en fazla seçmeni 116 bin 710 kişiyle Yakutiye ilçesi barındırıyor. Yakutiye’yi, 113 bin 170 seçmen ile Palandöken İlçesi izlemekte.
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
YORUM YAZ