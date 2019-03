Palandöken seçim sonuçları 2019 | Palandöken belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Erzurum Palandöken seçimleri son dakika Palandöken'de yarış Cumhur İttifakının AK Parti adayı Muhammed Sunar ile Millet ittifakının İYİ Parti adayı belediye başkan adayı Fatma Canan Uçar arasında geçmekte. Erzurum Palandöken 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 Erzurum Palandöken seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Palandöken yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 Erzurum Palandöken ilçe sonuçları açıklandı mı? Palandöken yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Palandöken 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları. Palandöken belediyesi hangi parti kazandı? Palandöken seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Erzurum Palandöken Cumhur ittifakı oy oranları, Palandöken Millet ittifakı oy oranları son dakika son durum ne? Palandöken'de cumhur ittifakı ne kadar oy aldı. Erzurum Palandöken millet ittifakı ne kadar oy oranına sahip olduğu merak ediliyor. Palandöken seçim sonuçları 31 Mart 2019, Palandöken son durum ne? Palandöken 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. Erzurum Palandöken belediyesi 31 Mart yerel seçim sonuçlarını canlı olarak an be an takip edebilirsiniz. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonuçları heyecanla beklenirken Erzurum Palandöken oy oranları vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Palandöken'de hangi parti önde? 31 Mart 2019 Palandöken seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 2019 İzmir yerel seçim sonuçlarını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

PALANDÖKEN 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı),

CHP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz

HDP Parti Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Barış Kemaloğlu,

Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ,

Vatan Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Nedim Gültekin,

BTP Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı Ferit Aydemir oldu.

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar

AK Parti Palandöken belediye Başkan Adayı: Muhammed Sunar

AK Parti Aziziye belediye Başkan Adayı: Mahammet Cevdet Orhan

AK Parti Aşkale belediye Başkan Adayı: Ahmet Yaptırmıi

AK Parti Çat belediye Başkan Adayı: Melik Yaşar

AK Parti Hınıs belediye Başkan Adayı: Erdoğan Eren

AK Parti Horasan belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydın

AK Parti İspir belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun (İTTİFAK MHP)

AK Parti Karaçoban belediye Başkan Adayı: Sefat Gümüş

AK Parti Karayazı belediye Başkan Adayı: Sedat Karaduman

AK Parti Köprüköy belediye Başkan Adayı: Osman Belli

AK Parti Narman belediye Başkan Adayı: Burhanettin Eser

AK Parti Oltu belediye Başkan Adayı: Celal Çelebi

AK Parti Olur belediye Başkan Adayı: Tahsin Oktay

AK Parti Pasinler belediye Başkan Adayı: Ahmet Dlekli

AK Parti Pazaryolu belediye Başkan Adayı: İbrahim Şahin

AK Parti Şenkaya belediye Başkan Adayı: Yavuz Bedir

AK Parti Tekman belediye Başkan Adayı: Mustafa Engin

AK Parti Tortum belediye Başkan Adayı: Ömer Hancı

AK Parti Uzundere belediye Başkan Adayı: Hilmi Aktoprak (İTTİFAK MHP)

İYİ Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Erzurum Aşkale FEVZİ GÜRBÜZ

Erzurum Aziziye MURAT RESULOĞLU

Erzurum Hınıs NASIR AYDIN

Erzurum Horasan ABDULHATEM BASTEM

Erzurum Karaçoban NAZMİ İME

Erzurum Karayazı ALİ TAN

Erzurum Köprüköyü İBRAHİM HAKKI YAĞANOĞLU

Erzurum Narman ERAY AKPINAR

Erzurum Oltu RÜSTEM ÜSTÜN

Erzurum Olur ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL

Erzurum Palandöken FATMA CANAN UÇAR

Erzurum Pasinler BÜNYAMİN UCUN

Erzurum Pazaryolu MUHAMMED ÇELİK

Erzurum Tekman HAKAN ÇÜRÜK

Erzurum Tortum İKRAM KORKMAZ

Erzurum Uzundere BURHAN POLAT

Erzurum Yakutiye ALPER EMİNOĞLU

HDP Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Tekman: Müzahit Karakuş/ Yanes Çelik

Hınıs: Nurcan Felekoğlu/ Bedir Fırat

Karayazı: Melike Göksu/ Burhanettin Şahin

Karaçoban: Remziye Sönmez/ Halit Oğun

BTP Erzurum ilçe belediye başkan adayları

Yakutiye Züleyha Demir

Palandöken Müşra PEKER

Aziziye Pınar Yanık

Aşkale Reşat GÜVEN

Çat Ömer Güler

Horasan Eyüp YILDIRIM

İspir Gökhan SEVER

Köprüköy Abdulsamet AKŞEN

Oltu Haydar ERGAN

Pasinler Alime BARUTÇU

Pazaryolu Tahsin COŞĞUN

Tortum Fahri KELEŞ

Karayazı Hasan DEMİR

Karaçoban Haydar MISIR

Tekman Nafiye Turan BEKTAŞ

Hınıs A.Kadir ŞAHİN

Uzundere Hakan CELAP

Olur A.Kadir BAYRAM

Şenkaya Ali Haydar KOCAOSMANOĞLU

Narman Havva DEĞİRMENCİOĞLU

Erzurum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mehmet Sekmen % 58

MHP adayı Kamil Aydın % 28

BDP adayı Cüneyt Laloğlu % 6

Aşkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

Bağımsız % 24

MHP % 20

Aziziye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 66

MHP % 29

SP % 2

Çat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 32

AK Parti % 28

MHP % 17

BBP % 11

BDP % 4

Horasan belediye seçim sonuçları 2014

SP % 44

AK Parti % 37

MHP % 14

İspir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 44

SP % 1

Oltu belediye seçim sonuçları

AK Parti % 60

MHP % 33

Pasinler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 36

SP % 3

Tortum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

Bağımsız % 31

MHP % 14

BBP % 8

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Birleşik oy pusulasında Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İYİ Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.

Erzurum’da ne kadar seçmen var?

Yüksek Seçim Kurulu iller seçmen ve sandık sayılarını paylaştı. Erzurum’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde toplam 493 bin 586 seçmenin 2 bin 181 sandıkta oy kullanmıştı. YSK verilerine göre, Erzurum’da en fazla seçmeni 116 bin 710 kişiyle Yakutiye ilçesi barındırıyor. Yakutiye’yi, 113 bin 170 seçmen ile Palandöken İlçesi izlemekte.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.