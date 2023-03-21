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Ekonomi Palandöken Ramazan kolisi uyarısı
Ekonomi

Palandöken Ramazan kolisi uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışla beraber Ramazan paketlerinin yardım amacından çıkıp satış tekniği haline geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:20:00 -
Palandöken Ramazan kolisi uyarısı

Gıda fiyatlarındaki artışla beraber Ramazan paketlerinin yardım amacından çıkıp satış tekniği haline geldiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda özellikle gıda fiyatlarına gelen zamlar Ramazan paketlerinde tedirginlik oluşturuyor. 50 yılı aşkın perakende sektörünün içinde bulunan biri olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki bunun adı yok. Şu anda Ramazan paketi fiyatlarında yüzde 100’lik artacak bir ortam yok” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Ramazan paketleri artık yardımlaşma amacından çıkıp satış tekniği haline geldi. Yardımseverler bu dönemde ihtiyaç sahiplerine nakit yardımda bulunursa insanlar en azından evinin ihtiyacını karşılar, faturasını öder” şeklinde konuştu.

“Ulvi ayda fiyatların bu kadar artması kimseye hayır getirmez”

Bu dönemde piyasadaki fiyat anarşisinin kimseye hayır getirmediğinin altını çizen Bendevi Palandöken, “Özel günlerde, Ramazan’da ve dini bayramlarda artan talebe bağlı olarak gıda fiyatlarında ufak tefek yükselmeler olur ama sonradan normale dönerdi. Ancak şu anda herkes bu artışların normal olmadığını çok iyi biliyor. Nihai tüketiciye hitap eden insanlarda bu kadar fiyat farklılığı olması mümkün değil. Hızlı tüketim ürünleri dediğimiz temel gıda ürünlerindeki yüzde 100 fiyat artışı herkesi şaşırtıyor. Vatandaşlarımız gıda fiyatlarının yanına yanaşamaz oldu. Dar gelirli vatandaşın sofrasında en çok tüketilen bakliyat fiyatlarında dahi ciddi bir artış var. Oysa Ramazan ulvi bir aydır. İnsanların dayanışma içinde birbirine yardım etmesi, desteklemesi gereken bir zamandır. Böyle bir zamanda fiyatların bu kadar yükselmesi kimsenin hayrına olmaz” diye konuştu.

“İş bireyselden çıkıp tekellerin eline geçti”

Vatandaşın marketleri gezerek fiyatları kontrol etmekten yorulduğunu hatırlatan Palandöken, “Hükumet fiyat artışları konusunda birtakım kontroller yapsa da her dükkana bir kolluk kuvveti koymak mümkün değil. Fiyat istikrarının sağlanması için ticari ahlak ve Ahilik kültürü lazım. İşleyişin kurallara bağlanması lazım. Vatandaş koştura koştura market market gezip fiyat istikrarı sağlamaktan yoruldu. Neticede fiyatların bu hale gelmesi kanıksanır oldu. Küçük esnafı, bakkalı, manavı, kasabı yok ederseniz başınıza bu gelir. İş bireyselden çıkıp tekellerin eline geçti. Fiyat istikrarının sağlanması için temelde insanların doğdukları şehirde yaptıkları işi cazip hale getirmek lazım. Bireysel işletmeler önem kazansa, perakende sistemi için kurallar gelse fiyatlar kontrol altına alınıp enflasyon aşağı çekilebilir” şeklinde konuştu.
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