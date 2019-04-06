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Palandöken: “Esnafımız sabırsızlıkla reform paketini bekliyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız sabırsızlıkla reform paketini bekliyor" dedi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:39
Palandöken: “Esnafımız sabırsızlıkla reform paketini bekliyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız sabırsızlıkla reform paketini bekliyor" dedi.


Esnaf ve sanatkarın 8 Nisan Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak olan Ekonomi Reform Paketi’ni beklediğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomide reform ve değişim düzenlemeleri yapılırken ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarımızın beklentileri de ele alınmalı. Açıklanacak olan Ekonomi Reform Paketi’ndeki yapısal reformlar belirlenirken esnaf ve sanatkarımızın finansmana erişmesinin önü açılmalı. Bunun için de öncelikle, tüm bankalar için etkin sicil düzenlemesi getirilmeli ve zorunlu olmalı. Çünkü parayı devlet veriyor bankalar sicili bahane gösterip engel çıkarıyorlar. Öte yandan üretimi ve istihdamı artıracak adımlar atılırken işveren üzerindeki SGK prim yükü hafifletilmeli” dedi.



"Ekonomik reformlarda esnafımız unutulmamalı”


Reformlar belirlenirken esnaf ve sanatkarların ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarın işlerinin iyi olması demek ekonominin de iyi olması demektir. Yeni ekonomik reform paketinin hayata geçirilmesi ile liberal ekonomi serbest piyasa sisteminde tüm piyasalar rahat bir nefes alacak. Hem yeni reform paketinin etkileri kısa sürede görülecek hem de yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanacak gerileme ile piyasalarda yaşanacak rahatlama ile spekülatif fiyat artışları da son bulacaktır. Piyasanın çarkları yeniden eski haline gelip düzenli olarak işleyecektir. Bu işleyiş ile her kesim nefes alacaktır. En önemlisi kredinin önündeki engellerin kalkması ile başta esnafımız derin bir nefes alacak, işsizliğin önündeki engeller kalkmış olacak. Onun için yeni ekonomik reform paketinde öncelikle esnafımızın finansmana erişmesinin önündeki engeller kaldırılmalı. Esnaf ve sanatkarın geleceği, bankaların iki dudağının arasına bırakılmamalı” diye konuştu.



"İstihdamın artması için esnafın SGK primleri düşürülmeli”


Ekonomi reformlarında öncelikli konu olan istihdamın artırılması için işveren üzerindeki SGK prim yükünün hafifletilmesi gerektiğine değinen Palandöken, “Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmelerde istihdam edilen personellerin SGK primleri özellikle küçük çaptaki işletmelerdeki işverenlerin sırtında yüktür. Sırf sigorta prim maliyetlerinden dolayı işverenler yeni personel almaktan çekiniyor. İşvereni cesaretlendirmek ve istihdamı artırmak için yüksek sigorta prim yükü hafifletilmelidir. Özellikle küçük esnaf, yıllık bazda hesaplandığında neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Esnafımızın belini büken ve asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri düşürülmelidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:39
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