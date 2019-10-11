Palancıoğlu Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek!

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlediği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyet Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Palancıoğlu, Akit’e yaptığı açıklamada, “Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyet Bilgilendirme Toplantısına katıldık. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’nin lehine kararlar alınması, için Türk heyeti olarak, elçiliğimiz ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Türk heyetimiz her zaman konsey içerisinde önemli ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Ülkemizi Avrupa Konseyi’nde en iyi şekilde temsil etmek ve çıkarlarını korumak için en iyi şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.