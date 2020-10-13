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Ekonomi Palamut ne kadar 2020
Ekonomi

Palamut ne kadar 2020

Balık fiyatları güncel | 1 Eylül'de av yasağı sona erdikten sonra tezgahlar balıkla dolup taştı. Balıkçılar bu yıl hamsinin az, palamudun ise bol olduğunu ifade ediyor. Yeni haftayla birlikte vatandaşlar balık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, palamut ne kadar oldu? Hamsinin kilosu ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:27:00 -
Palamut ne kadar 2020

Güncel balık fiyatları | 1 Eylül’de balık av yasağının sona ermesiyle vatandaşlar balık tezgahlarının yolunu tuttu. Sağlık açısından son derece yararlı olan balığın haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini uzmanlarca belirtiyor. Peki, balık ne kadar?

Palamut ne kadar 2020

Balıkçılar hamsinin az, palamudun bol olduğunu belirtiyor. Bolluk sebebiyle 10 liraya satılan palamut son günlerde rüzgar ve yağmur sebebiyle zamlandı. Hafta sonu palamudun tanesi 15-20 TL’ye satıldı. Hamsinini kilosu ise 30-35 TL’ye alıcı buldu. Vatandaşlar hafta başıyla birlikte balık fiyatlarını araştırmaya başladı.

İstanbul Su ürünleri hali fiyatlarına bakıldığında hamsinin kasası 300 liraya, palamudun tanesi 8,25'e satılıyor.

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