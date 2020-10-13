Güncel balık fiyatları | 1 Eylül’de balık av yasağının sona ermesiyle vatandaşlar balık tezgahlarının yolunu tuttu. Sağlık açısından son derece yararlı olan balığın haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini uzmanlarca belirtiyor. Peki, balık ne kadar?

Palamut ne kadar 2020

Balıkçılar hamsinin az, palamudun bol olduğunu belirtiyor. Bolluk sebebiyle 10 liraya satılan palamut son günlerde rüzgar ve yağmur sebebiyle zamlandı. Hafta sonu palamudun tanesi 15-20 TL’ye satıldı. Hamsinini kilosu ise 30-35 TL’ye alıcı buldu. Vatandaşlar hafta başıyla birlikte balık fiyatlarını araştırmaya başladı.

İstanbul Su ürünleri hali fiyatlarına bakıldığında hamsinin kasası 300 liraya, palamudun tanesi 8,25'e satılıyor.

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