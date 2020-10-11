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Ekonomi Palamut cep yakıyor! İşte tezgahtaki fiyatı
Ekonomi

Palamut cep yakıyor! İşte tezgahtaki fiyatı

Çanakkale'de geçen hafta tanesi 15 TL'den satışa sunulan palamutun fiyatı bugün 25 TL'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 10:52:00 -
Palamut cep yakıyor! İşte tezgahtaki fiyatı

Çanakkale’de yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şu an 25 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor" dedi.

Kaşıkçı şöyle devam etti:

"Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da sarıkanat, lüfer türü balıklarda artış bekliyoruz inşallah. Lüfer yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şu an tezgahlarda kilosu; uskumru 50 lira, kolyoz 30 lira, istavrit 35 lira, çupra 40 lira, levrek 60 lira ve karides 45 liradan satışa sunuluyor."

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