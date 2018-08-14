Pakistan'ın bağımsızlığının 71. yıl dönümü

Türkiye'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlanırken Pakistan da İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 71. yılını kutluyor.

Güney Asya Müslümanlarının arzusu üzerine 71 yıl önce Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen Pakistan’ın bağımsızlığının yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sokaklar Pakistan bayrakları ile süslenirken, halk konvoylarla kutlamalara katıldı.

Hindistan'daki Müslümanların Hindu-egemen toplumda azınlık olarak yaşama şansı olmadığını düşünen Hindistan Müslümanları Birliği, Müslümanlara özgü vatan talebiyle tarihi Pakistan Kararı'nı Lahor'da kabul etmiş ve 14 Ağustos 1947'de bağımsız bir devlet olarak Pakistan’ın kurulma süreci başlamıştı.

DÜNYANIN EN KALABALIK 6. ÜLKESİ

Etnik ve kültürel çeşitliliğinin yanı sıra 207 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olan Pakistan parlamenter demokrasi ile yönetiliyor. Geçen ay yapılan seçimlerde mecliste en fazla sandalye kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI), müttefik tarafların desteğiyle hükümeti kurmuştu. Seçimlerden birinci çıkan İmran Han'ın liderliğindeki PTI'nin sandalye sayısı 9 bağımsız milletvekilinin katılmasıyla 116'dan 125'e, kadın ve dini azınlık kontenjanlarının eklenmesiyle de 158'e yükselmişti.

PTI'nın ardından ikinci parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) sandalye sayısını 64'ten 82'yi çıkarırken, üçüncü Pakistan Halk Partisinin (PPP) sandalye sayısı 42'ten 53'e çıkmış, dini eğilimli 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ise 3 sandalye kazanarak 15'e, Birleşik Halk Hareketi ise 1 sandalye kazanarak 7 sandalyeye ulaşmıştı.

İKİ ÜLKE BİR MİLLET

İran, Afganistan ve Türkiye’nin de dahil olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) ve D-8'in kurucu üyesi olan Pakistan uluslararası alanda Türkiye'ye desteklerken, Türkiye de Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı konusunda Pakistan'a destek veriyor. Urduca ve Türkçe dillerindeki 4 binden fazla ortak kelimenin varlığına dikkat çeken uzmanlar, “iki ülke, bir millet” vurgusu yapıyor. Pakistan ekonomisinin yatırım için cazip hale gelmeye başladığı bugünlerde Türkiye'nin Pakistan'da bir milyar dolardan fazla yatırımı bulunuyor.

Geçen ay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalanmıştı.

Pakistan halkı Kurtuluş Savaşı'nda, ziynetlerini satarak Türkiye'ye yardım etmişti.