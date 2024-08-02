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Dünya Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!
Dünya

Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:51:00 -
Pakistan'dan ücretsiz vize hamlesi!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin 14 Ağustos'tan itibaren Çin vatandaşlarına ücretsiz vize vereceğini açıkladı.

​​​​​​​Geo News televizyonunun haberine göre, Şerif, Pakistan'ı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Vang Fukang liderliğindeki 12 kişilik heyetle görüştü.

Görüşmede, Pakistan'ın 14 Ağustos'tan itibaren Çin vatandaşlarına ücretsiz vize vereceğini açıklayan Şerif, "Çin-Pakistan ilişkileri Himalayalar'dan daha yüksek ve okyanuslardan daha derin." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Çin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang'dan Pakistan'a uzman göndermelerini talep ettiğini hatırlatarak, "Hedefimiz Çin ekonomisini model almak. Bugün, o uzmanlar burada ve yakında ilerleme kaydedeceğimizden eminiz." dedi.

Çin ile işbirliğinin iki taraf için de kazançlı olacağını vurgulayan Şerif, Çin heyetinin ziyaretinin sanayi ve tarım alanlarındaki ikili işbirliğini arttıracağını kaydetti.

Şerif, ayrıca Pakistan'ın yüksek kaliteli mallar ihraç ederek ve madencilik ile bilişim teknolojileri gibi alanlarda fırsatları araştırarak Çin'in gereksinimlerini karşılayabileceğini belirtti.
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Pakistan Başbakanı Şerif, 4-8 Haziran'da Çin'e resmi ziyarette bulunmuş, Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile görüşmüştü.

Ziyarette iki ülke arasında yol, tarım, altyapı, sanayi, kalkınma yardımı, piyasa düzenlemesi ile toprak kaynaklarının takibi, kadastro, medya, film ve diğer alanlarda 23 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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