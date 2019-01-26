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Pakistan'dan nükleer başlık taşıyabilen füze testi!

Pakistan, karadan karaya nükleer başlık taşıyabilen Nasr'ı füzesinin testini başarıyla gerçekleştirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:12
Pakistan'dan nükleer başlık taşıyabilen füze testi!

Pakistan Hizmetler arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan bir bildiride, "Stratejik Kuvvetler Komutanlığı (SFC) tarafından yapılan testte karadan karaya, kısa menzilli nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Nasr füzesinin testleri başarıyla tamamlandı." denildi.

ISPR ayrıca, füze testi ile birlikte Ordu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonel verimliliğini arttırmak için istenen teknik parametrelerin yeniden doğrulanması için de bir tatbikat başlatıldığını bildirdi.

Nasr füzesi 60-70 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeline sahip. Ayrıca füze mevcut tehdit ortamında düşman saldırısı gibi her türlü durum karşısında hızlı karşılık verebiliyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Asif Ghafoor ise resmi sosyal medya hesabından "Bugün Pakistan tarafından karadan karaya balistik füze Nasr tatbikatı başladı." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:12
  1. Ordu
  2. nasr'ı füzesi
  3. pakistan

YORUM YAZ

  • FEVZİFEVZİ22 dk önce
    dost ve kardeş ülke PAKİSTANTÜRKİYEMİZİN EN GÜÇLÜ VE DEVAMLI DESTEKÇİSİ VE KARDEŞİDİR.ALLAH CELLE CELELÜHÜ HAZRETLERİ PAKİSTAA DAHA ÇOK KUVVET VE ZENGİNLİK VERSİN.
  • AbdülkadirAbdülkadir26 dk önce
    Menzili 60-70 km ise hiç bir şeydir.Bir kere bir nükleer silahı etkileri 100 km dir yani öldürücü etkisi 10 km ondan sonraki km aşama aşama dır. Yoğun radyoaktif bulut 100 km çapındaki bir alanı etkileyebiliyor. Yani attığı bir nükleer füzeden pakistan kendiside etkilenecektir. Bir nükleer silah en az 1000 km menzilli olmalıdır.

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