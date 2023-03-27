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Dünya Pakistan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Dünya

Pakistan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:09:00 -
Pakistan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ramazanın 3'üncü günü Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını şiddetli şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin" kutsal ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur saldırılarının son yıllarda olağan şekilde yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin ramazanın 3'üncü günü Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını şiddetli şekilde kınanırken, bu saldırıların Filistin halkının din ve inanç özgürlüğünü ihlal etmekle kalmayıp dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslüman'ın dini duygularını da rencide ettiği belirtildi.

İsrail işgal kuvvetlerinin savunmasız Filistin halkına karşı ayrım gözetmeden uyguladığı cebrin tüm insan hakları hukuku ve normlarına karşı olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in tecavüzlerine son vermek için, acil eyleme geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, dün gece yarısı Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış, itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi, bu sabah Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
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Fanatik Yahudiler, El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerken, İsrail güçleri ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırmıştı.

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