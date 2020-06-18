Pakistan'dan Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne seçilmesine tepki

ANKARA (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, Volkan Bozkır'ı Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'nci Genel Kurul Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak seçilmesinin ise soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faruki, Bozkır'ı BM Genel Kurulu Başkanı; Norveç, Meksika ve İrlanda'yı ise BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi seçilmelerinden dolayı kutladı.

Faruki, Hindistan'ın da BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine seçildiğini hatırlatarak, "Hindistan'ın konseye seçilmesi soru işaretleri doğurmuştur. Güvenlik Konseyi, dünyada barışın ve güvenliğin sağlanmasıyla sorumludur. Üye ülkeler adına konseyin bu amaç doğrultusunda hareket etmesi, güvenilirliği ve meşruiyeti için önemlidir." diye konuştu.

Hindistan'ın başta Keşmir sorunu olmak üzere birçok konuda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini söyleyen Faruki, "Hindistan, konseyin başta BM gözetiminde Keşmir'de yapılması kararlaştırılan plebisit kararları dahil birçok kararını ihlal etmektedir." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile birçok sivil toplum örgütünün Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalini belgelediğine dikkati çeken Faruki, bölgedeki ablukanın 10 aydır devam ettiğini hatırlattı.

Faruki, Hindistan'ın Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'in demografik yapısının değişmemesi kararına da aykırı hareket ettiğini belirterek, "Hindistan'ın demografik yapıyı değiştirme girişimleri konsey kararlarının, uluslararası hukukun ve 4'üncü Cenevre Konvansiyonu'nun açık ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Keşmir konusu dışında azınlıklar konusunda da birçok uluslararası yasayı ihlal ettiğini aktaran Faruki, "Pakistan, bölgesel ve küresel konularda, uluslararası barış ve güvenlik hedeflerini ilerletmek için Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle birlikte çalışacaktır." şeklinde konuştu.



