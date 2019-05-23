Pakistan'dan Hindistan'a barış eli

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak yaptığı açıklamada, İslamabad’ın nükleer silahlar konusundaki gerilimin devam ettiği şu günlerde Hindistan ile barış görüşmelerine başlamak istediğini ifade etti.

Pakistan ayrıca, karadan karaya balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıklayarak, füzenin 2 bin 414 kilometreye kadar nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Pakistan ordusundan bugün yapılan açıklamada “Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip” ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’daki seçimler

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakan Narendra Modi’nin seçimleri kazandığını bildirdi.

Hindistan'da parlamento seçimleri 7 aşamada yapılıyor ve seçimlerde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 294'ünü Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) kazandığını bildirdi.

Kaynak: Şarkul Evsat