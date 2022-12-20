Pakistan'dan flaş ABD açıklaması

Resmi ziyaret kapsamında ABD’de bulunan Zerdari, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, devam eden üst düzey ziyaretler ve ikili görüşmelerle İslamabad ile Washington arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirtti.

Zerdari, geçmişte iki ülke arasındaki görüşmelerin yüzde 90’ının terörle ilgili olduğunu anımsatarak, “Şu anda ise görüşmelerin yüzde 90’ı ekonomik işbirliği ve terör dahil diğer alanlarla ilgili.” dedi.

Bu durumu ABD-Pakistan ilişkileri açısından pozitif bir işaret olarak değerlendiren Zerdari, “Geçmişte yaşanılanları değiştiremeyiz. Fakat geçmişten öğrenebilir ve birbirimizle gerçek beklentiler üzerinden ilişki kurabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Zerdari, bu kapsamda ülkesinin ABD ile ilişkilerinin ekonomik fırsatların oluşturulması dahil çeşitli alanlarda yeniden şekillendiğini kaydetti.