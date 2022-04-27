  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'dan ABD itirafı: Bunu yapamayız
Dünya

Pakistan'dan ABD itirafı: Bunu yapamayız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile olan düşmanlığı kaldıramayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 15:09:00 -
Pakistan'dan ABD itirafı: Bunu yapamayız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Şerif, Pakistan'ın ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını bu nedenle ABD yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirme arayışında olduklarını belirtti.

Eski Başbakan İmran Han'ın güven oylaması neticesinde görevden düşürülmesi sonrası ortaya atılan "ABD komplosu" iddialarını da değerlendiren Şerif, süreçte herhangi bir ABD müdahalesi bulunmadığını ifade etti.

Dün Karaçi'de Çin vatandaşlarını hedef alan saldırıya da değinen Şerif, bunun Pakistan'a ciddi şekilde zarar verdiğini dile getirdi. Şerif ayrıca ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılmasıyla ilgili talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Şahbaz Şerif'in ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay