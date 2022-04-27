Pakistan'dan ABD itirafı: Bunu yapamayız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Şerif, Pakistan'ın ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını bu nedenle ABD yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirme arayışında olduklarını belirtti.

Eski Başbakan İmran Han'ın güven oylaması neticesinde görevden düşürülmesi sonrası ortaya atılan "ABD komplosu" iddialarını da değerlendiren Şerif, süreçte herhangi bir ABD müdahalesi bulunmadığını ifade etti.

Dün Karaçi'de Çin vatandaşlarını hedef alan saldırıya da değinen Şerif, bunun Pakistan'a ciddi şekilde zarar verdiğini dile getirdi. Şerif ayrıca ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılmasıyla ilgili talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Şahbaz Şerif'in ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi planlanıyor.