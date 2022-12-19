Pakistan'daki intihar saldırısında 3 kişi öldü
Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında biri asker, 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında biri asker, 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan’ın Miran Şah şehrinde üç tekerlekli rikşa adı verilen taksiyi kullanan intihar bombacısı, askeri araçların yanına yaklaşarak kendisini havaya uçurdu.
Pakistan ordusu, saldırıda biri asker, 2’si sivil 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını açıkladı.
Bu, son 5 günde ülkede gerçekleştirilen 2’inci intihar saldırısı oldu.
Miran Şah’ta 15 Aralık’ta düzenlenen intihar saldırısında 1 asker ve 1 sivil ölmüştü.
- Saldırılar arttı
Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.
TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.